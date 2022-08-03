Спасенных на Валааме детей из ХМАО записали в беспризорники

04 августа 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Детей признали беспризорниками и отправили в казенное учреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Детей из ХМАО, эвакуированных из-за шторма с Валаама в Карелию, признали беспризорниками и отправили в детский дом. Об этом URA.RU сообщила мама одного из подростков Алена Меншикова. «У нас дети находились в детском доме номер семь целую неделю. Их признали беспризорными. Что за бред вообще? Дали справку, что дети являются беспризорными. Сейчас они уже возвращаются домой, и по приезду будем решать этот вопрос», — сообщила Меншикова. В прокуратуре Карелии URA.RU пояснили, что процедура была вынужденной и проведена в рамках закона. Причиной такого решения стало отсутствие с детьми сопровождающего и опекунов. «При помещении в центр содержания детей муниципальными властями [города Сортавала] были составлены акты, что эти дети остались без попечения родителей. Акты были составлены на основании того, что законных представителей с ними не было, а те лица, которым дети были переданы, в это время были задержаны. На этом основании составили данный акт и поместили детей под надзор в социальное учреждение», — сообщил старший помощник прокурора Республики Карелия Анна Евстифеева. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО во время похода на Валаам попали в шторм. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым.

Детей из ХМАО, эвакуированных из-за шторма с Валаама в Карелию, признали беспризорниками и отправили в детский дом. Об этом URA.RU сообщила мама одного из подростков Алена Меншикова. «У нас дети находились в детском доме номер семь целую неделю. Их признали беспризорными. Что за бред вообще? Дали справку, что дети являются беспризорными. Сейчас они уже возвращаются домой, и по приезду будем решать этот вопрос», — сообщила Меншикова. В прокуратуре Карелии URA.RU пояснили, что процедура была вынужденной и проведена в рамках закона. Причиной такого решения стало отсутствие с детьми сопровождающего и опекунов. «При помещении в центр содержания детей муниципальными властями [города Сортавала] были составлены акты, что эти дети остались без попечения родителей. Акты были составлены на основании того, что законных представителей с ними не было, а те лица, которым дети были переданы, в это время были задержаны. На этом основании составили данный акт и поместили детей под надзор в социальное учреждение», — сообщил старший помощник прокурора Республики Карелия Анна Евстифеева. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО во время похода на Валаам попали в шторм. Организатором похода выступила общественная организация «Союз морских пехотинцев Югры» во главе с ее руководителем Русланом Вышкурцевым.