Пекарей в ХМАО обвинили в том, что они берут продукты с мусорки. Видео

05 августа 2022 в 05:38 Размер текста - 17 +

По словам автора, сотрудники пекарни регулярно носят просроченные продукты с мусорки (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) обвинил сотрудников пекарни «Дом Хлеба» в том, что они берут просроченные продукты из близлежащей мусорки. Пост и видео опубликованы в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Не первый раз вижу, как пекари из „Дома хлеба“ носят с мусорки продукты просроченные, мусорка Магнитовская! Носят яблоки, молоко тоже видел, видимо, и мясо тоже таскают, и со всех этих перечисленных продуктов у них есть выпечка, таким образом они обманывают хозяина, ну и людей которые там покупают продукцию», — написал анонимный автор. В комментариях пользователи сообщают, что речь о пекарне в микрорайоне 10б. Мнения жителей разделились, одни просят провести проверку, и наказать виновных. «Куда катится этот мир, надеюсь, после этого видео за них возьмутся», — прокомментировала Людмила Шерстнева. Другие — пощадить продавцов. «Не наказывайте сотрудников. Никто там ничего тухлого и испорченного не готовит», — поделилась Дарья Бабенкова. Запись также прокомментировал Кирилл Кабаргин, который представился управляющим сети пекарен «Дом Хлеба». «Мы провели проверку и опросили персонал, да на самом деле брали овощи, которые „Магнит“ выставил, но брали себе домой! У нас есть все сертификаты качества и накладные поставки товара, товар приезжает качественный и свежий ежедневно! С персоналом проведена беседа, виновные наказаны!», — написал управляющий. Ранее URA.RU сообщало, что купюра номиналом 200 рублей стала причиной конфликта в пекарне Нефтеюганска (ХМАО). Продавец не захотела принимать банкноту у покупателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нижневартовска (ХМАО) обвинил сотрудников пекарни «Дом Хлеба» в том, что они берут просроченные продукты из близлежащей мусорки. Пост и видео опубликованы в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». «Не первый раз вижу, как пекари из „Дома хлеба“ носят с мусорки продукты просроченные, мусорка Магнитовская! Носят яблоки, молоко тоже видел, видимо, и мясо тоже таскают, и со всех этих перечисленных продуктов у них есть выпечка, таким образом они обманывают хозяина, ну и людей которые там покупают продукцию», — написал анонимный автор. В комментариях пользователи сообщают, что речь о пекарне в микрорайоне 10б. Мнения жителей разделились, одни просят провести проверку, и наказать виновных. «Куда катится этот мир, надеюсь, после этого видео за них возьмутся», — прокомментировала Людмила Шерстнева. Другие — пощадить продавцов. «Не наказывайте сотрудников. Никто там ничего тухлого и испорченного не готовит», — поделилась Дарья Бабенкова. Запись также прокомментировал Кирилл Кабаргин, который представился управляющим сети пекарен «Дом Хлеба». «Мы провели проверку и опросили персонал, да на самом деле брали овощи, которые „Магнит“ выставил, но брали себе домой! У нас есть все сертификаты качества и накладные поставки товара, товар приезжает качественный и свежий ежедневно! С персоналом проведена беседа, виновные наказаны!», — написал управляющий. Ранее URA.RU сообщало, что купюра номиналом 200 рублей стала причиной конфликта в пекарне Нефтеюганска (ХМАО). Продавец не захотела принимать банкноту у покупателя.