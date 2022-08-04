Екатеринбургские силовики устроили облаву на мигрантов. Фото

05 августа 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Рейд был плановым, отметили в полиции Фото: пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу Накануне в двух районах Екатеринбурга — Чкаловском и Железнодорожном — сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД, в общей сложности было проверено 196 иностранцев. «Среди них выявлено 17 граждан, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания. Кроме того, в действиях 11 иностранных граждан содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Всего сотрудники полиции выявили 51 правонарушение, из них 23 — по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в общественном месте) — 4, по п. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой) — 19», — говорится в сообщении ведомства. Силовую поддержку операции обеспечивали ОМОН и спецназ «Гром», добавили в УМВД. Дальнейшую судьбу задержанных иностранцев решат суды. В начале июля, как писало URA.RU, в Екатеринбурге проходила похожая — но более масштабная — акция. Тогда сотрудники свердловского ГУ МВД доставили в отделения около 800 человек, нарушителями оказались 68 из них. Фото: пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу Фото: пресс-группа УМВД РФ по Екатеринбургу

Накануне в двух районах Екатеринбурга — Чкаловском и Железнодорожном — сотрудники полиции и Росгвардии провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Как рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД, в общей сложности было проверено 196 иностранцев. «Среди них выявлено 17 граждан, находящихся на территории РФ с нарушением режима пребывания. Кроме того, в действиях 11 иностранных граждан содержатся признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Всего сотрудники полиции выявили 51 правонарушение, из них 23 — по ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в общественном месте) — 4, по п. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством с нанесенной на стекла тонировкой) — 19», — говорится в сообщении ведомства. Силовую поддержку операции обеспечивали ОМОН и спецназ «Гром», добавили в УМВД. Дальнейшую судьбу задержанных иностранцев решат суды. В начале июля, как писало URA.RU, в Екатеринбурге проходила похожая — но более масштабная — акция. Тогда сотрудники свердловского ГУ МВД доставили в отделения около 800 человек, нарушителями оказались 68 из них.