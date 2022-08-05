В свердловском городе на ходу загорелся автомобиль. Фото, видео

06 августа 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

В Каменске-Уральском загорелся автомобиль Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся автомобиль во время движения. Об этом сообщили очевидцы. «Бульвар Комсомольский, 31 на ходу загорелся автомобиль», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар был потушен за две минуты, на месте работали четыре спасателя и две пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Полицейские проверят инцидент на вероятность поджога. Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся автомобиль во время движения. Об этом сообщили очевидцы. «Бульвар Комсомольский, 31 на ходу загорелся автомобиль», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар был потушен за две минуты, на месте работали четыре спасателя и две пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Полицейские проверят инцидент на вероятность поджога.