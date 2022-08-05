05 августа 2022

В свердловском городе на ходу загорелся автомобиль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Каменске-Уральском загорелся автомобиль Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся автомобиль во время движения. Об этом сообщили очевидцы.

«Бульвар Комсомольский, 31 на ходу загорелся автомобиль», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар был потушен за две минуты, на месте работали четыре спасателя и две пожарные машины.

Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Полицейские проверят инцидент на вероятность поджога.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся автомобиль во время движения. Об этом сообщили очевидцы. «Бульвар Комсомольский, 31 на ходу загорелся автомобиль», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар был потушен за две минуты, на месте работали четыре спасателя и две пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Полицейские проверят инцидент на вероятность поджога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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