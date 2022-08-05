В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелся автомобиль во время движения. Об этом сообщили очевидцы.
«Бульвар Комсомольский, 31 на ходу загорелся автомобиль», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что пожар был потушен за две минуты, на месте работали четыре спасателя и две пожарные машины.
Ранее URA.RU сообщало, что возле «путинской» школы в Екатеринбурге сгорели три припаркованных автомобиля. Полицейские проверят инцидент на вероятность поджога.
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