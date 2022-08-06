Вывеска есть, еды нет — в Перми не откроется «Вкусно и точка»

«Вкусно — и точка» должны появиться на базе закрывшихся McDonald’s Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 8 августа не откроются рестораны «Вкусно — и точка». Сеть быстрого питания перенесла на неопределенный срок дату торжественного открытия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Вынуждены сообщить, что открытия переносятся по техническим причинам. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами», — рассказали во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка».

С понедельника в Перми должны были начать работу три новых точки общепита: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а у ТРК «Столица». В будущем ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» у ЦУМа появилась только вывеска. Напомним, рестораны должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s. Ранее URA.RU сообщало, что до конца сентября в Перми начнут работу все точки новой сети.