06 августа 2022
05 августа 2022

Вывеска есть, еды нет — в Перми не откроется «Вкусно и точка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторанов быстрого питания Вкусно и точка после ребрендинга. Екатеринбург
«Вкусно — и точка» должны появиться на базе закрывшихся McDonald’s Фото:

В Перми 8 августа не откроются рестораны «Вкусно — и точка». Сеть быстрого питания перенесла на неопределенный срок дату торжественного открытия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Вынуждены сообщить, что открытия переносятся по техническим причинам. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами», — рассказали во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка».

С понедельника в Перми должны были начать работу три новых точки общепита: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а у ТРК «Столица». В будущем ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» у ЦУМа появилась только вывеска. Напомним, рестораны должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s. Ранее URA.RU сообщало, что до конца сентября в Перми начнут работу все точки новой сети.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми 8 августа не откроются рестораны «Вкусно — и точка». Сеть быстрого питания перенесла на неопределенный срок дату торжественного открытия. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. «Вынуждены сообщить, что открытия переносятся по техническим причинам. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами», — рассказали во внешней пресс-службе «Вкусно — и точка». С понедельника в Перми должны были начать работу три новых точки общепита: в ЦУМе, на Попова, 58б и на Мира, 37а у ТРК «Столица». В будущем ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка» у ЦУМа появилась только вывеска. Напомним, рестораны должны открыться на базе закрывшихся McDonald’s. Ранее URA.RU сообщало, что до конца сентября в Перми начнут работу все точки новой сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...