06 августа 2022
05 августа 2022

На популярном курорте Челябинска сгорела баня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Аша, Челябинская область, пожар, огонь
Пожар произошел в пансионате «Тургояк» Фото:

В Миассе Челябинской области вечером 6 августа сгорела баня, находящаяся на территории пансионата «Тургояк». На место выехали пять единиц техники миасских пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Поздним вечером в субботу миасским пожарным поступило сообщение о возгорании в районе пансионата «Тургояк». На тушение немедленно было отправлено 5 единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня — огонь полностью охватил строение.

В экстренном ведомстве уточнили, что в пансионате отдыхало множество людей, поэтому важно было не допустить распространение огня. По данным миасских пожарных, открытое пламя было ликвидировано ха несколько минут.

Никто из находившихся на месте происшествия отдыхающих не пострадал. Причины возгорания на данный момент выясняются.

Пожар начался поздно вечером
В тушении участвовали пять единиц техники

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В Миассе Челябинской области вечером 6 августа сгорела баня, находящаяся на территории пансионата «Тургояк». На место выехали пять единиц техники миасских пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Поздним вечером в субботу миасским пожарным поступило сообщение о возгорании в районе пансионата «Тургояк». На тушение немедленно было отправлено 5 единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня — огонь полностью охватил строение. В экстренном ведомстве уточнили, что в пансионате отдыхало множество людей, поэтому важно было не допустить распространение огня. По данным миасских пожарных, открытое пламя было ликвидировано ха несколько минут. Никто из находившихся на месте происшествия отдыхающих не пострадал. Причины возгорания на данный момент выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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