На популярном курорте Челябинска сгорела баня. Фото

07 августа 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в пансионате «Тургояк» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В Миассе Челябинской области вечером 6 августа сгорела баня, находящаяся на территории пансионата «Тургояк». На место выехали пять единиц техники миасских пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Поздним вечером в субботу миасским пожарным поступило сообщение о возгорании в районе пансионата «Тургояк». На тушение немедленно было отправлено 5 единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня — огонь полностью охватил строение. В экстренном ведомстве уточнили, что в пансионате отдыхало множество людей, поэтому важно было не допустить распространение огня. По данным миасских пожарных, открытое пламя было ликвидировано ха несколько минут. Никто из находившихся на месте происшествия отдыхающих не пострадал. Причины возгорания на данный момент выясняются. Пожар начался поздно вечером Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области В тушении участвовали пять единиц техники Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В Миассе Челябинской области вечером 6 августа сгорела баня, находящаяся на территории пансионата «Тургояк». На место выехали пять единиц техники миасских пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Поздним вечером в субботу миасским пожарным поступило сообщение о возгорании в районе пансионата «Тургояк». На тушение немедленно было отправлено 5 единиц техники. По прибытии на место выяснилось, что горит отдельно стоящая бревенчатая баня — огонь полностью охватил строение. В экстренном ведомстве уточнили, что в пансионате отдыхало множество людей, поэтому важно было не допустить распространение огня. По данным миасских пожарных, открытое пламя было ликвидировано ха несколько минут. Никто из находившихся на месте происшествия отдыхающих не пострадал. Причины возгорания на данный момент выясняются.