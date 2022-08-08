Политолог Журавлев назвал условия, при которых США бросят Украину

США готовит свой народ к прекращению помощи Украине, считает Дмитрий Журавлев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США перестанут поставлять оружие и оказывать материальную помощь Украине, если потребуется значительно увеличить военное присутствие на Тайване. Также на Америку могут повлиять санкции со стороны Китая. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Дмитрий Журавлев.

«Тайвань будет для американцев большим вопросом, чем Украина. Конечно, они в большей степени сосредоточатся на китайско-американских отношениях. США Украину бросят, только если у них сил не хватит тянуть и то, и другое. Вопрос, насколько придется увеличивать военное присутствие на Тайване. Если это потребует значительных усилий, то поставки оружия на Украину прекратятся. Второй вопрос — насколько китайцы вредят американской экономике. При определенных условиях у США просто на нее будет денег», — сказал Дмитрий Журавлев.

Политолог объяснил, что Тайвань начинает красть внимание Америки. «Недаром стали прорываться в американских СМИ статьи, что не так уж нужна эта Украина. Они готовят свое население. Вопрос, насколько сильно ослабеет их внимание. Все зависит от чувствительности китайских санкций и от размера американского военного контингента в Тайване. Сильно отвлекутся, внимание будет полностью переключено», — отметил собеседник URA.RU.

Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань. КНР считают своей территорией, поэтому в качестве ответных мер начала масштабные военные учения вокруг острова. Бывший американский президент Дональд Трамп предупредил, что после конфликта на Украине может начаться следующий — вокруг Тайваня.

Российская спецоперация на Украине началась в конце февраля. По словам президента России, это была вынужденная мера. Он подчеркнул, что таким образом будет осуществлена защита мирных жителей Донбасса. США и Европейские поставляют Киеву вооружение и консультируют военных.