Силовики поймали членов свердловской ОПГ контрабандистов

Подозреваемых в контрабанде задержали и готовятся судить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Свердловской области поймали членов местной группировки контрабандистов, которые заработали миллионы на незаконной продаже древесины в близлежащие страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили восемь уголовных дел за незаконное перемещение через государственную границу РФ стратегически важных ресурсов. В настоящее время проводится расследование», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что группировка контрабандистов из Свердловской области занималась незаконными перевозками древесины в Казахстан и Киргизию. За 2021 год они смогли провезти более 1200 кубических метров древесины с фальшивыми документами. Этот объем они продали за 15 млн рублей.

Лес вырубали в Тавдинском районе Свердловской области. Если вину контрабандистов докажут, им грозит до 12 лет колонии.

Ранее в аэропорту Кольцово таможенники поймали спортсмена, пытавшегося провезти в Россию сильнодействующие таблетки и ампулы с медикаментами. При себе у мужчины не было рецепта врача на вещества.