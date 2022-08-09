WP предрекла США поражение в новой холодной войне

09 августа 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

США может не хватить сил на противостояние России и Китаю, считает Катрина ванден Хевел Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не смогут выстоять в новой холодной войне против России и Китая. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Катрина ванден Хевел в своей авторской колонке. «Холодные воины предполагают, что большая часть мира поддерживает нас, но две трети населения мира, по данным Economist, проживает в странах, которые отказываются от санкций против России. Большая часть развивающегося мира скептически или даже хуже относится к заявлениям США о демократии. Служит ли новая „холодная война“ — одновременное противостояние России и Китаю — реальной безопасности американцев? Великие державы приходят в упадок во многом из-за внутренней слабости и неспособности приспособиться к новым реалиям. Поэтому США могут не устоять в новой холодной войне», — пишет Хевел. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США навязывают миру новую холодную войну. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешняя ситуация хуже холодной войны, пишет RT. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что новая холодная война имеет «ядерный оттенок», сообщает телеканал 360.

США не смогут выстоять в новой холодной войне против России и Китая. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Катрина ванден Хевел в своей авторской колонке. «Холодные воины предполагают, что большая часть мира поддерживает нас, но две трети населения мира, по данным Economist, проживает в странах, которые отказываются от санкций против России. Большая часть развивающегося мира скептически или даже хуже относится к заявлениям США о демократии. Служит ли новая „холодная война“ — одновременное противостояние России и Китаю — реальной безопасности американцев? Великие державы приходят в упадок во многом из-за внутренней слабости и неспособности приспособиться к новым реалиям. Поэтому США могут не устоять в новой холодной войне», — пишет Хевел. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США навязывают миру новую холодную войну. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешняя ситуация хуже холодной войны, пишет RT. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что новая холодная война имеет «ядерный оттенок», сообщает телеканал 360.