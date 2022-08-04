Лавров обвинил Запад в навязывании миру холодной войны

Сергей Лавров заявил о дальнейшем сотрудничестве с восточными странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западные коллеги навязывают миру новую холодную войну, для этого они используют блоковые подходы (объединения стран по типу НАТО, — прим. ред.). Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции Россия-АСЕАН.

«Некоторые наши коллеги навязывают блоковые подходы в духе холодной войны. В текущих реалиях востребовано наведение мостов и объединение усилий. Россия реализует совместные инициативы в области науки и технологий со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — отметил он в своем выступлении, отрывок которого есть на официальном youtube-канале Министерства иностранных дел России.

Он подчеркнул заинтересованность России в развитии отношений с восточными странами. Лавров прилетел в Камбоджу на встречу глав МИД АСЕАН 3 августа, передает телеканал 360. Официальные мероприятия там планируется провести 4—5 августа, уточняет деловое издание «Взгляд».