Лавров обвинил Запад в навязывании миру холодной войны

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил о дальнейшем сотрудничестве с восточными странами Фото:

Западные коллеги навязывают миру новую холодную войну, для этого они используют блоковые подходы (объединения стран по типу НАТО, — прим. ред.). Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции Россия-АСЕАН.

«Некоторые наши коллеги навязывают блоковые подходы в духе холодной войны. В текущих реалиях востребовано наведение мостов и объединение усилий. Россия реализует совместные инициативы в области науки и технологий со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — отметил он в своем выступлении, отрывок которого есть на официальном youtube-канале Министерства иностранных дел России.

Он подчеркнул заинтересованность России в развитии отношений с восточными странами. Лавров прилетел в Камбоджу на встречу глав МИД АСЕАН 3 августа, передает телеканал 360. Официальные мероприятия там планируется провести 4—5 августа, уточняет деловое издание «Взгляд».

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Западные коллеги навязывают миру новую холодную войну, для этого они используют блоковые подходы (объединения стран по типу НАТО, — прим. ред.). Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе конференции Россия-АСЕАН. «Некоторые наши коллеги навязывают блоковые подходы в духе холодной войны. В текущих реалиях востребовано наведение мостов и объединение усилий. Россия реализует совместные инициативы в области науки и технологий со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии», — отметил он в своем выступлении, отрывок которого есть на официальном youtube-канале Министерства иностранных дел России. Он подчеркнул заинтересованность России в развитии отношений с восточными странами. Лавров прилетел в Камбоджу на встречу глав МИД АСЕАН 3 августа, передает телеканал 360. Официальные мероприятия там планируется провести 4—5 августа, уточняет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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