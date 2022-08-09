09 августа 2022

Пермская «дочка» «Уралкалия» повысила доходы и убытки

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Доходы института повысились, при этом увеличились убытки Фото:

Пермский «Всероссийский научно-исследовательский институт Галургии», основным акционером которого является компания «Уралкалий», в 2021 году повысил доходы на 21%. При этом институт на 20,8 млн рублей увеличил чистый убыток, сообщается в сервисе СБИС.

«Доходы ВНИИ в 2021 году — 1,9 млрд рублей. Чистый убыток — 170,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2020 году институт получил доход в 1,5 млрд рублей и убыток в 149,3 млн рублей.

В финансовом отчете уточняется, что в 2021 году управление активами института стало более экономным. Также ВНИИ инвестировал значительную часть средств в долгосрочные проекты.

АО «ВНИИ Галургии» находится в Перми и занимается исследованиями в калийной, соляной и сопутствующих отраслях промышленности. В последние годы институт решает задачи по развитию технологии добычи и переработки калийных руд на предприятиях «Уралкалия», которому принадлежит 85% акций ВНИИ.

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Пермский «Всероссийский научно-исследовательский институт Галургии», основным акционером которого является компания «Уралкалий», в 2021 году повысил доходы на 21%. При этом институт на 20,8 млн рублей увеличил чистый убыток, сообщается в сервисе СБИС. «Доходы ВНИИ в 2021 году — 1,9 млрд рублей. Чистый убыток — 170,1 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2020 году институт получил доход в 1,5 млрд рублей и убыток в 149,3 млн рублей. В финансовом отчете уточняется, что в 2021 году управление активами института стало более экономным. Также ВНИИ инвестировал значительную часть средств в долгосрочные проекты. АО «ВНИИ Галургии» находится в Перми и занимается исследованиями в калийной, соляной и сопутствующих отраслях промышленности. В последние годы институт решает задачи по развитию технологии добычи и переработки калийных руд на предприятиях «Уралкалия», которому принадлежит 85% акций ВНИИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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