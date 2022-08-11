В Екатеринбурге стартовал суд над девушкой, продававшей сына. Видео

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Мера пресечения по торговке детьми. Екатеринбург
В суде решают вопрос, стоит ли заключать женщину под стражу Фото:

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривают вопрос о заключении в СИЗО девушки, пытавшейся продать своего сына в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для девушки», — рассказал корреспондент. Подозреваемую доставили в зал суда.

Женщина разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали.

Женщина призналась, что приняла решение продать сына из-за мужа, который, по ее словам, унижал мальчика. Кроме этого, причиной поступка считают долги женщины.

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В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривают вопрос о заключении в СИЗО девушки, пытавшейся продать своего сына в Екатеринбурге. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для девушки», — рассказал корреспондент. Подозреваемую доставили в зал суда. Женщина разместила в социальных сетях объявление о продаже своего семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей. Активисты Екатеринбурга отозвались на объявление, предварительно поставив в известность городскую полицию. К девушке приехали силовики из отдела по борьбе с организованной преступностью. Сделка была прервана, а ребенка у матери забрали. Женщина призналась, что приняла решение продать сына из-за мужа, который, по ее словам, унижал мальчика. Кроме этого, причиной поступка считают долги женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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