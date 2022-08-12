В Росимуществе раскрыли, как спасти РФ от дефицита электроники

12 августа 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

России необходимо увеличить список стран-импортеров техники, считает Алексей Улитенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU России необходимо увеличить список стран-импортеров для поставки техники для потребителей. Но, чтобы при этом не произошел рост цен, следует отменить пошлины или уменьшить НДС. Об этом URA.RU рассказал вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член отделения московской «Деловой России» Алексей Улитенко. «Страны Европейской экономической зоны, скорее всего, начнут снижать количество поставляемых товаров и в первую очередь потребительской электроники в Россию, так как склады практически пусты. Заказать слишком много из ЕАЭС также не получится, так как станет понятно, что дистрибьюторы берут все для реэкспорта в Россию, что грозит им санкциями и потерей бизнеса. Логичным шагом для российских импортеров выглядит размывание поставок из стран ЕАЭС, Азии и Ближнего Востока, а возможно, и Африки и Южной Америки. В качестве отрицательного фактора можно выделить увеличение сроков доставки и на 20-30% цены, но ее можно компенсировать отменой пошлин или уменьшенным НДС», — объяснил Алексей Улитенко. Собеседник агентства подчеркнул, что все продажи электроники до недавнего времени шли за счет складских запасов. «Европейские заводы снизили производство в связи с отсутствием рынка сбыта в России, а азиатские поставщики не были готовы занять эту нишу. Все продажи, которые мы видели до сих пор, это фактически складские запасы. Они вполне логично истощились, так как потребительский рынок России существенно выше рынка ЕАЭС», — добавил Улитенко. Ранее поставщики потребительской электроники высказали опасения, что в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в поставках. Так как система поставки товаров в РФ через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах Европейской экономической зоны, предполагают в отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России необходимо увеличить список стран-импортеров для поставки техники для потребителей. Но, чтобы при этом не произошел рост цен, следует отменить пошлины или уменьшить НДС. Об этом URA.RU рассказал вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член отделения московской «Деловой России» Алексей Улитенко. «Страны Европейской экономической зоны, скорее всего, начнут снижать количество поставляемых товаров и в первую очередь потребительской электроники в Россию, так как склады практически пусты. Заказать слишком много из ЕАЭС также не получится, так как станет понятно, что дистрибьюторы берут все для реэкспорта в Россию, что грозит им санкциями и потерей бизнеса. Логичным шагом для российских импортеров выглядит размывание поставок из стран ЕАЭС, Азии и Ближнего Востока, а возможно, и Африки и Южной Америки. В качестве отрицательного фактора можно выделить увеличение сроков доставки и на 20-30% цены, но ее можно компенсировать отменой пошлин или уменьшенным НДС», — объяснил Алексей Улитенко. Собеседник агентства подчеркнул, что все продажи электроники до недавнего времени шли за счет складских запасов. «Европейские заводы снизили производство в связи с отсутствием рынка сбыта в России, а азиатские поставщики не были готовы занять эту нишу. Все продажи, которые мы видели до сих пор, это фактически складские запасы. Они вполне логично истощились, так как потребительский рынок России существенно выше рынка ЕАЭС», — добавил Улитенко. Ранее поставщики потребительской электроники высказали опасения, что в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам в поставках. Так как система поставки товаров в РФ через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах Европейской экономической зоны, предполагают в отрасли.