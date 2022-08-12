«Коммерсант»: РФ рискует лишиться параллельного импорта техники

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Заседание Президиума ГенСовета партии
Страны ЕАЭС опасаются дефицита потребительской электроники из-за поставок в Россию Фото:

Страны Европейской экономической зоны (ЕАЭС) начнут отказывать российским компаниям в поставках потребительской электроники по параллельному импорту, так как опасаются дефицита на внутреннем рынке. Сейчас поставки осуществляются за счет избыточных запасов.

«Система поставки товаров в Россию через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС. Там уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в РФ. Продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками. Поставщики потребительской электроники опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.

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Страны Европейской экономической зоны (ЕАЭС) начнут отказывать российским компаниям в поставках потребительской электроники по параллельному импорту, так как опасаются дефицита на внутреннем рынке. Сейчас поставки осуществляются за счет избыточных запасов. «Система поставки товаров в Россию через каналы параллельного импорта может спровоцировать дефицит электроники в странах ЕАЭС. Там уже нет свободных запасов, которые можно без проблем отправить в РФ. Продавцы не захотят жертвовать внутренними рынками. Поставщики потребительской электроники опасаются, что с началом роста сезонного спроса в августе продавцы из ЕАЭС начнут отказывать российским партнерам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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