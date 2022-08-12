Генерал МВД назначил главного полицейского Копейска

Михаил Скоков (на фото) охарактеризовал нового начальника ОМВД как авторитетного и грамотного руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником отдела МВД Копейска стал Василий Горохов. Личному составу 12 августа его представил руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Верю, что возглавляемый Гороховым коллектив способен выполнить все поставленные задачи по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка. Но главным критерием оценки работы должно оставаться доверие граждан. Это возможно, если люди будут довольны работой органов внутренних дел и смогут гордиться своей полицией», — сказал Михаил Скоков.

Главный полицейский Южного Урала охарактеризовал Горохова как грамотного руководителя, служебный путь которого связан с копейским отделом органов внутренних дел, где он начал службу в 2004 году. На данный момент у него почти 20-летний опыт оперативной работы. В 2015 году он был назначен заместителем начальника копейской полиции, а с начала 2021 года возглавлял отдел полиции «Калининский» УМВД по Челябинску.

Авторитет нового руководителя в коллективе был одним из определяющих факторов при принятии решения о его назначении. Одной из приоритетных задач для Горохова станет сохранение коллектива и укрепление кадрового состава копейского ОМВД.