Тренер «Урала» назвал причину ничейного результата с «Факелом»

13 августа 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

«Урал» в пятом туре смог набрать первое очко в чемпионате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Временно исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов после игры с воронежским «Факелом» пожаловался на состояние газона. Матч пятого тура МИР РПЛ 22/23 между «Факелом» и «Уралом» закончился нулевой ничьей. «Надо радоваться, что взяли очко, а не проиграли. На этом поле очень тяжело играть низом, оно медленное, трава высыхала», — приводит слова Аверьянова telegram-канал «Матч ТВ». Тренер отметил, что желания победить у футболистов «Урала» было больше, чем у оппонентов. Ранее URA.RU сообщало, что новый сезон футбольного чемпионата «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. После неудачной игры со «Спартаком» последовала отставка главного тренера Игоря Шалимова. Правда, многие болельщики не согласились с таким решением клуба.

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов после игры с воронежским «Факелом» пожаловался на состояние газона. Матч пятого тура МИР РПЛ 22/23 между «Факелом» и «Уралом» закончился нулевой ничьей. «Надо радоваться, что взяли очко, а не проиграли. На этом поле очень тяжело играть низом, оно медленное, трава высыхала», — приводит слова Аверьянова telegram-канал «Матч ТВ». Тренер отметил, что желания победить у футболистов «Урала» было больше, чем у оппонентов. Ранее URA.RU сообщало, что новый сезон футбольного чемпионата «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. После неудачной игры со «Спартаком» последовала отставка главного тренера Игоря Шалимова. Правда, многие болельщики не согласились с таким решением клуба.