Тренер «Урала» назвал причину ничейного результата с «Факелом»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов после игры с воронежским «Факелом» пожаловался на состояние газона. Матч пятого тура МИР РПЛ 22/23 между «Факелом» и «Уралом» закончился нулевой ничьей.
«Надо радоваться, что взяли очко, а не проиграли. На этом поле очень тяжело играть низом, оно медленное, трава высыхала», — приводит слова Аверьянова telegram-канал «Матч ТВ». Тренер отметил, что желания победить у футболистов «Урала» было больше, чем у оппонентов.
Ранее URA.RU сообщало, что новый сезон футбольного чемпионата «Урал» начал неудачно — с четырех поражений подряд. После неудачной игры со «Спартаком» последовала отставка главного тренера Игоря Шалимова. Правда, многие болельщики не согласились с таким решением клуба.
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