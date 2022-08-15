Пермских бизнесменов обучат разговорному гипнозу

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Сендвич-бар «Серфинг». Екатеринбург, спираль, гипноз, галлюцинации
Как загипнотизировать собеседника, научат в бизнес-инкубаторе Фото:

В пермском городском бизнес-инкубаторе состоится мастер-класс по разговорному гипнозу. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

«Участники изучат, когда и в каких ситуациях применение разговорного гипноза наиболее эффективно, и познакомятся с техниками, которые позволят значительно повысить уровень влияния в своем окружении. По окончании тренинга у участников будет практическая система стратегий и тактик, которая позволит достигать целей в управлении, переговорах, продажах и коммуникации», — говорится на сайте мэрии.

Спикером мероприятия станет Алексей Лунев — специалист по эриксоновскому гипнозу, профайлер-верификатор. Принять участие в мастер-классе можно бесплатно, но необходимо пройти регистрацию.

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В пермском городском бизнес-инкубаторе состоится мастер-класс по разговорному гипнозу. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми. «Участники изучат, когда и в каких ситуациях применение разговорного гипноза наиболее эффективно, и познакомятся с техниками, которые позволят значительно повысить уровень влияния в своем окружении. По окончании тренинга у участников будет практическая система стратегий и тактик, которая позволит достигать целей в управлении, переговорах, продажах и коммуникации», — говорится на сайте мэрии. Спикером мероприятия станет Алексей Лунев — специалист по эриксоновскому гипнозу, профайлер-верификатор. Принять участие в мастер-классе можно бесплатно, но необходимо пройти регистрацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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