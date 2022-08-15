Пермских бизнесменов обучат разговорному гипнозу

Как загипнотизировать собеседника, научат в бизнес-инкубаторе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пермском городском бизнес-инкубаторе состоится мастер-класс по разговорному гипнозу. Об этом сообщили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми.

«Участники изучат, когда и в каких ситуациях применение разговорного гипноза наиболее эффективно, и познакомятся с техниками, которые позволят значительно повысить уровень влияния в своем окружении. По окончании тренинга у участников будет практическая система стратегий и тактик, которая позволит достигать целей в управлении, переговорах, продажах и коммуникации», — говорится на сайте мэрии.

Спикером мероприятия станет Алексей Лунев — специалист по эриксоновскому гипнозу, профайлер-верификатор. Принять участие в мастер-классе можно бесплатно, но необходимо пройти регистрацию.