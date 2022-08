В США боятся «умереть от холода» вслед за Европой

США не должны следовать примеру Европы, которая «умрет от холода» из-за своего курса на «зеленую» энергетику. Об этом пишет американский портал The Hill. «Европейцы рискуют умереть от холода из-за зеленой глупости, и мы можем быть следующими. Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту», — пишет The Hill. По мнению журналистов, США ждет аналогичная судьба, если страна последует «зеленому курсу» Европы. По мнению The Hill, энергетическая стратегия Европы полностью провалилась. «Германия, например, потратила 150 миллиардов долларов на возобновляемые источники энергии в своей собственной версии „Зеленого нового курса" только для того, чтобы в начале 2021 года столкнуться с одними из самых высоких цен на энергоносители в мире», — пишет The Hill. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в Евросоюзе решили сделать ставку на альтернативную энергетику, но в итоге возможности зеленых источников закончились на холодной зиме. Глава государства заявил, что теперь Европа готова отказаться от «зеленой» энергетики и вернуться к «грязной» энергии.

