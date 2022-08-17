Власти ХМАО забирают у мэров спорткомплексы

18 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Югорские спортобъекты перейдут на баланс регионального правительства Фото: Размик Закарян © URA.RU Югорское правительство собирается в 2023 году забрать себе на баланс все спортивные объекты, которые прежде принадлежали муниципалитетам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Окружное правительство задумало реформу, которую в свое время уже провело в здравоохранении, когда все больницы и поликлиники были переданы на баланс региональному депздраву. Аналогичная история теперь должна будет произойти и в спорте. Спорткомплексы, стадионы, другие объекты вместе со всем имуществом должны быть переданы на окружной уровень. Для югорского правительства расходы на их содержание дополнительно обойдутся в 6-6,5 миллиардов рублей в год», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела реформу окружного правительства. Она объединила департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создала департамент пространственного развития.

Югорское правительство собирается в 2023 году забрать себе на баланс все спортивные объекты, которые прежде принадлежали муниципалитетам. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Окружное правительство задумало реформу, которую в свое время уже провело в здравоохранении, когда все больницы и поликлиники были переданы на баланс региональному депздраву. Аналогичная история теперь должна будет произойти и в спорте. Спорткомплексы, стадионы, другие объекты вместе со всем имуществом должны быть переданы на окружной уровень. Для югорского правительства расходы на их содержание дополнительно обойдутся в 6-6,5 миллиардов рублей в год», — сообщил инсайдер. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова провела реформу окружного правительства. Она объединила департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также создала департамент пространственного развития.