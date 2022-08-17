Сенатор Совета Федерации восхитился полями Тюменской области. Видео

18 августа 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Павел Тараканов назвал поля в Тюменской области прекрасными Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Особую красоту поля в Тюменской области отметил сенатор Совета Федерации от региона Павел Тараканов. По его мнению, «русское поле» еще более прекрасно, когда оно используется для взращивания агрокультуры. Своими мыслями он поделился в соцсетях. «Вот еду и думаю: какое прекрасное Русское Поле в родной Тюменской области. Особенно, когда все засеяно и свободной земли практически нет», — написал сенатор в своем telegram-канале. Он также поставил хэштег, согласно которому место из видео находится в Ишимском муниципальном районе. Согласно информации из открытых источников, Тараканов родился в Кишиневе (Молдавия). Мужчина стал членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в 2018 году, представляя в нем Тюменскую область. Ранее URA.RU сообщало, что Тараканов приехал в Ишим с рабочим визитом. В поездке его сопровождал глава города Федор Шишкин. Также сенатор оказался в обновленных списках санкций от Великобритании. Также туда попали и его коллеги от тюменской «матрешки».

Особую красоту поля в Тюменской области отметил сенатор Совета Федерации от региона Павел Тараканов. По его мнению, «русское поле» еще более прекрасно, когда оно используется для взращивания агрокультуры. Своими мыслями он поделился в соцсетях. «Вот еду и думаю: какое прекрасное Русское Поле в родной Тюменской области. Особенно, когда все засеяно и свободной земли практически нет», — написал сенатор в своем telegram-канале. Он также поставил хэштег, согласно которому место из видео находится в Ишимском муниципальном районе. Согласно информации из открытых источников, Тараканов родился в Кишиневе (Молдавия). Мужчина стал членом комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в 2018 году, представляя в нем Тюменскую область. Ранее URA.RU сообщало, что Тараканов приехал в Ишим с рабочим визитом. В поездке его сопровождал глава города Федор Шишкин. Также сенатор оказался в обновленных списках санкций от Великобритании. Также туда попали и его коллеги от тюменской «матрешки».