Помощник Медведева: РФ продолжит бороться с фейками об СВО

19 августа 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев продолжит объяснять европейцам, как обстоят дела на Украине, заявил Олег Осипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжит в дальнейшем объяснять европейцам, как обстоят дела «на самом деле» в ходе российской спецоперации на Украине. Так его помощник Олег Осипов прокомментировал беспокойства министра из Италии Ди Майо по поводу событий, происходящих на Украине. «Итальянский министр Ди Майо прочитал один русский Telegram-канал и обеспокоился. Будем и дальше объяснять итальянцам и другим несчастным европейцам, изнывающих под гнетом своих правительств, то, как обстоят дела на самом деле», — заявил Осипов РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. СМИ бездумно воспроизводят абсурдную ложь украинских властей и умалчивают факты о провокациях ВСУ. Об этом заявляло Министерство иностранных дел России.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжит в дальнейшем объяснять европейцам, как обстоят дела «на самом деле» в ходе российской спецоперации на Украине. Так его помощник Олег Осипов прокомментировал беспокойства министра из Италии Ди Майо по поводу событий, происходящих на Украине. «Итальянский министр Ди Майо прочитал один русский Telegram-канал и обеспокоился. Будем и дальше объяснять итальянцам и другим несчастным европейцам, изнывающих под гнетом своих правительств, то, как обстоят дела на самом деле», — заявил Осипов РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. СМИ бездумно воспроизводят абсурдную ложь украинских властей и умалчивают факты о провокациях ВСУ. Об этом заявляло Министерство иностранных дел России.