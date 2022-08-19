В Екатеринбурге выбрали победителей «Городской свадьбы». Фото, видео

20 августа 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Пара выиграла миллион рублей на отдых Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Пара бортпроводников «Уральских авиалиний» победила в конкурсе «Городская свадьба», который прошел в рамках Дня города в Екатеринбурге. Они получили сертификат на сумму один миллион рублей, который смогут потратить на свадебное путешествие, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «На секундочку — это как раз бортпроводники „Уральских авиалиний“. Вы просто притянули полет к себе!», — объявил ведущий. Победители — Виталий и Станислава Яшковы — заключили брак в Верх-Исетском отделении ЗАГС. Пара делилась своей историей — они познакомились год назад на работе, и с тех пор почти все их рейсы — совместные. Ранее агентство сообщало, что в этом году на конкурсе «Городская свадьба» впервые с 1999 года не стали дарить квартиру. Сегодня в Екатеринбурге проходит празднование 299-летия со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

Пара бортпроводников «Уральских авиалиний» победила в конкурсе «Городская свадьба», который прошел в рамках Дня города в Екатеринбурге. Они получили сертификат на сумму один миллион рублей, который смогут потратить на свадебное путешествие, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «На секундочку — это как раз бортпроводники „Уральских авиалиний“. Вы просто притянули полет к себе!», — объявил ведущий. Победители — Виталий и Станислава Яшковы — заключили брак в Верх-Исетском отделении ЗАГС. Пара делилась своей историей — они познакомились год назад на работе, и с тех пор почти все их рейсы — совместные. Ранее агентство сообщало, что в этом году на конкурсе «Городская свадьба» впервые с 1999 года не стали дарить квартиру. Сегодня в Екатеринбурге проходит празднование 299-летия со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.