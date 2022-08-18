Молодоженам Екатеринбурга не станут дарить квартиру в День города

Молодожены вместо квартиры получат другой приз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города в Екатеринбурге, впервые с 1999 года отказались разыгрывать квартиру и решили сделать молодоженам другой подарок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с планами администрации.

«В „Городской свадьбе“ не будут разыгрывать квартиру. Приз будет другим — свадебное путешествие», — рассказал собеседник агентства. Другой источник отметил, что изменение главного приза связано с решением снизить нагрузку на строительный комплекс города.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там сообщили, что организаторы мероприятия не раскрывают деталей для сохранения интриги.

Каждый год, начиная с 1999 года, одной паре молодоженов дарили квартиру в День города. В 2021 году в конкурсе участвовали 16 пар.