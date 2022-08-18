Молодоженам Екатеринбурга не станут дарить квартиру в День города

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Молодожены вместо квартиры получат другой приз Фото:

На конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города в Екатеринбурге, впервые с 1999 года отказались разыгрывать квартиру и решили сделать молодоженам другой подарок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с планами администрации.

«В „Городской свадьбе“ не будут разыгрывать квартиру. Приз будет другим — свадебное путешествие», — рассказал собеседник агентства. Другой источник отметил, что изменение главного приза связано с решением снизить нагрузку на строительный комплекс города.

URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там сообщили, что организаторы мероприятия не раскрывают деталей для сохранения интриги.

Каждый год, начиная с 1999 года, одной паре молодоженов дарили квартиру в День города. В 2021 году в конкурсе участвовали 16 пар.

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На конкурсе «Городская свадьба», который традиционно проходит в День города в Екатеринбурге, впервые с 1999 года отказались разыгрывать квартиру и решили сделать молодоженам другой подарок. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с планами администрации. «В „Городской свадьбе“ не будут разыгрывать квартиру. Приз будет другим — свадебное путешествие», — рассказал собеседник агентства. Другой источник отметил, что изменение главного приза связано с решением снизить нагрузку на строительный комплекс города. URA.RU обратилось в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там сообщили, что организаторы мероприятия не раскрывают деталей для сохранения интриги. Каждый год, начиная с 1999 года, одной паре молодоженов дарили квартиру в День города. В 2021 году в конкурсе участвовали 16 пар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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