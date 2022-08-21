На несколько дней в ХМАО вернется тепло

22 августа 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

В регионе местами потеплеет до +28 °С Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО на несколько дней вернется тепло — уже в понедельник 22 августа максимальная температура в регионе поднимется до +24 °С, а во вторник местами потеплеет до +28°С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «22 августа днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3 — 8 м/с. Температура воздуха +19,+24 °С. Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, туман. Ветер слабый. Температура воздуха +8,+13 °С. На следующий день, 23 августа, температура воздуха днем составит +23,+28 °С», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. Тем временем, в крупных городах региона, согласно данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», ожидается температура ниже, чем в остальной части Югры. В Ханты-Мансийске днем 22 августа температура поднимется до 22 градусов тепла, но в течение дня ожидается небольшой дождь. В Сургуте столбик термометра поднимется только до +19°С. Холоднее всего будет в Нижневартовске — +17 °С. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на выходные придут дожди. Синоптики прогнозировали также сильный ветер с порывами до 13 м/с при максимальной температуре до +20 °С.

В ХМАО на несколько дней вернется тепло — уже в понедельник 22 августа максимальная температура в регионе поднимется до +24 °С, а во вторник местами потеплеет до +28°С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «22 августа днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3 — 8 м/с. Температура воздуха +19,+24 °С. Ночью облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, туман. Ветер слабый. Температура воздуха +8,+13 °С. На следующий день, 23 августа, температура воздуха днем составит +23,+28 °С», — следует из прогноза погоды на сайте ведомства. Тем временем, в крупных городах региона, согласно данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», ожидается температура ниже, чем в остальной части Югры. В Ханты-Мансийске днем 22 августа температура поднимется до 22 градусов тепла, но в течение дня ожидается небольшой дождь. В Сургуте столбик термометра поднимется только до +19°С. Холоднее всего будет в Нижневартовске — +17 °С. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на выходные придут дожди. Синоптики прогнозировали также сильный ветер с порывами до 13 м/с при максимальной температуре до +20 °С.