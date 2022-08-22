Из-за северян на тюменских трассах станет больше силовиков

22 августа 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

На трассах выставят больше патрулей, так как жители ЯНАО и ХМАО едут домой из отпусков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за жителей ЯНАО и ХМАО, которые возвращаются через Тюменскую область из отпусков, на трассах увеличат число патрулей ДПС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «Перед 1 сентября через Тюменскую область из отпусков возвращаются северяне. Трафик вырос в разы. ГИБДД увеличила число нарядов ДПС на трассах и призывает водителей быть осторожнее и чаще отдыхать», — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что самое частое нарушение, которое допускают водители, следующие транзитом, — это превышение скорости. Они также не следят за режимом своего отдыха, утомляются, теряют контроль над автомобилями и совершают ДТП, которые в последнее время стали носить массовый характер. На пяти федеральных трассах Тюменской области в этом году произошло 146 аварий. В них погибли 27 человек, 219 были ранены.

Из-за жителей ЯНАО и ХМАО, которые возвращаются через Тюменскую область из отпусков, на трассах увеличат число патрулей ДПС. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по региону. «Перед 1 сентября через Тюменскую область из отпусков возвращаются северяне. Трафик вырос в разы. ГИБДД увеличила число нарядов ДПС на трассах и призывает водителей быть осторожнее и чаще отдыхать», — сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что самое частое нарушение, которое допускают водители, следующие транзитом, — это превышение скорости. Они также не следят за режимом своего отдыха, утомляются, теряют контроль над автомобилями и совершают ДТП, которые в последнее время стали носить массовый характер. На пяти федеральных трассах Тюменской области в этом году произошло 146 аварий. В них погибли 27 человек, 219 были ранены.