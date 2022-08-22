Евгений Ройзман выкупил ангелов 1820-40-х годов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отреставрировал восемь ангелов 1820-40-х годов. Об этом Ройзман рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Много лет назад в экспедиции я заехал в старый уездный город. Увидел церковку 18-го века, открыта, батюшка служит. Мы с батюшкой залезли туда по скрипучей лестнице, распугав наглых галок. Ох, чего там только не было! И вдруг я увидел на полу грустного ангела без крыльев. Ангел без крыльев, вообще, зрелище печальное, а этот был еще и галками обкаканный», — рассказал бывший мэр Екатеринбурга.

Евгений Ройзман выкупил восемь ангелов, отреставрировал и поставил в музей Невьянской иконы в Екатеринбурге. «А мои ангелы 1820-40 х годов, у них прически характерные — височки зачесаны. Такие прически появились при Александре Первом и долго не выходили из моды, еще Лермонтов такую носил», — поделился Ройзман.

Ранее URA.RU сообщало, что Ройзман поможет слепой девушке и 21-летнему мужчине сироте сыграть свадьбу. Также агентство рассказывало, что бывший мэр Екатеринбурга поможет свердловской семье глухонемых, которых выселяют из квартиры из-за долгов по ипотеке.

Фото: официальный telegram-канал Евгений Ройзмана

Фото: официальный telegram-канал Евгений Ройзмана