Ройзман поможет слепой свердловчанке сыграть свадьбу с сиротой

06 августа 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман организовал сбор денег на свадьбу слепой девушке и сироте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поможет слепой девушке и 21-летнему мужчине сироте сыграть свадьбу. Об этом Ройзман рассказал в своем telegram-канале. «Он сирота, мать отказалась от него, спилась и погибла, воспитывала его бабушка. Он поступил в колледж, бабушка умерла, и он пошел работать. Девушка не видит, но толковая и слух абсолютный. Встретились они случайно. Сразу подружились, потом полюбили друг друга и решили пожениться.», — рассказал Ройзман. По словам Ройзмана, у мужчины зарплата 25 тысяч рублей, у девушки пенсия 19 тысяч рублей, при этом все ее деньги уходят за лекарства. «Очень скромные. Он ее за руку держит, а сам худющий, и прихрамывает. Держит ее не как проводник, а очень нежно и бережно», — рассказал Ройзман. По его словам, у пары молодоженов нет жилья, машины и денег, при этом бывший мэр Екатеринбурга отметил, что пара пришла не просить у него деньги, а просто рассказать об этом. Заинтересовавшись историей, Ройзман организовал сбор денег им на свадьбу. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзман поможет свердловской семье глухонемых. Свердловчан выселяют из квартиры из-за долгов по ипотеке. Фото: Официальный telegram-канал Евгения Ройзмана Фото: Официальный telegram-канал Евгения Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поможет слепой девушке и 21-летнему мужчине сироте сыграть свадьбу. Об этом Ройзман рассказал в своем telegram-канале. «Он сирота, мать отказалась от него, спилась и погибла, воспитывала его бабушка. Он поступил в колледж, бабушка умерла, и он пошел работать. Девушка не видит, но толковая и слух абсолютный. Встретились они случайно. Сразу подружились, потом полюбили друг друга и решили пожениться.», — рассказал Ройзман. По словам Ройзмана, у мужчины зарплата 25 тысяч рублей, у девушки пенсия 19 тысяч рублей, при этом все ее деньги уходят за лекарства. «Очень скромные. Он ее за руку держит, а сам худющий, и прихрамывает. Держит ее не как проводник, а очень нежно и бережно», — рассказал Ройзман. По его словам, у пары молодоженов нет жилья, машины и денег, при этом бывший мэр Екатеринбурга отметил, что пара пришла не просить у него деньги, а просто рассказать об этом. Заинтересовавшись историей, Ройзман организовал сбор денег им на свадьбу. Ранее URA.RU сообщало, что Ройзман поможет свердловской семье глухонемых. Свердловчан выселяют из квартиры из-за долгов по ипотеке.