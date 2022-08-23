Заместитель главврача из Ноябрьска получил повышение в Муравленко

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На то, чтобы найти нового главврача в Муравленко понадобилось меньше месяца (архивное фото) Фото:

В Муравленко назначен новый главный врач Алексей Василенков, который ранее занимал должность заместителя главврача в Ноябрьске. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко в рамках «Честного маршрута».

«У нас совсем скоро здесь в Муравленко появится новый главный врач. Вчера ночью подписал необходимые документы. Специалист сейчас работает заместителем главного врача в Ноябрьске», — сообщил Артюхов. Трансляция встречи губернатора с жителями проводится в социальной сети «ВКонтакте» на странице главы ЯНАО.

В официальном telegram-канале властей региона уточнили, что Василенков приступ к работе уже завтра, 24 августа. Ранее, 5 августа, этот пост освободил Олег Казаков. Бывший главврач ушел на пенсию.

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В Муравленко назначен новый главный врач Алексей Василенков, который ранее занимал должность заместителя главврача в Ноябрьске. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко в рамках «Честного маршрута». «У нас совсем скоро здесь в Муравленко появится новый главный врач. Вчера ночью подписал необходимые документы. Специалист сейчас работает заместителем главного врача в Ноябрьске», — сообщил Артюхов. Трансляция встречи губернатора с жителями проводится в социальной сети «ВКонтакте» на странице главы ЯНАО. В официальном telegram-канале властей региона уточнили, что Василенков приступ к работе уже завтра, 24 августа. Ранее, 5 августа, этот пост освободил Олег Казаков. Бывший главврач ушел на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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