Заместитель главврача из Ноябрьска получил повышение в Муравленко

На то, чтобы найти нового главврача в Муравленко понадобилось меньше месяца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко назначен новый главный врач Алексей Василенков, который ранее занимал должность заместителя главврача в Ноябрьске. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Муравленко в рамках «Честного маршрута».

«У нас совсем скоро здесь в Муравленко появится новый главный врач. Вчера ночью подписал необходимые документы. Специалист сейчас работает заместителем главного врача в Ноябрьске», — сообщил Артюхов. Трансляция встречи губернатора с жителями проводится в социальной сети «ВКонтакте» на странице главы ЯНАО.

В официальном telegram-канале властей региона уточнили, что Василенков приступ к работе уже завтра, 24 августа. Ранее, 5 августа, этот пост освободил Олег Казаков. Бывший главврач ушел на пенсию.