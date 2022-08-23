Переехавшие в Европу тюменцы раскрыли схему заработка на санкциях

Жители Тюмени, переехавшие в Европу, начали торговать вещами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Валентина Алексеева (фамилия изменена по просьбе респондента — прим. ред.), переехавшая из Тюмени в Гамбург (Германия), начала закупать там одежду люксовых брендов для последующей продажи в России. Об этом она рассказала в разговоре с URA.RU. На фоне международных санкций многие крупные зарубежные компании ушли с российского рынка.

«Мы с семьей переехали в Германию еще в начале 2000-х. В Тюмени у нас остались родственники. После того как из России начали уходить разные компании, в том числе, по производству одежды, они предложили мне закупать вещи в ЕС и продавать в Тюмени с наценкой и на этом зарабатывать. Я согласилась», — пояснила Алексеева в разговоре с URA.RU.

Она добавила, что подобным бизнесом занимается с мая. Многие жители Тюмени к ее услугам проявили большой интерес. «Недостатка в заказах нет. Мы покупаем одежду здесь и почтой либо через знакомых отправляем в Россию. В Тюмени очень много обеспеченных людей, которые любят красиво и дорого одеваться. Что касается заработка, то он довольно приличный. За лето мы продали вещей примерно на 10 тыс. евро. Это неплохая прибавка к зарплате», — сообщила тюменка в разговоре с агентством.

Многие зарубежные компании приняли решение о прекращении работы в России на фоне международных санкций. США и страны ЕС ввели их против РФ после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному секторам Российской Федерации.