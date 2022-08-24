ФСБ поймала россиянина, отправлявшего боевиков в Сирию

Сотрудники Управления ФСБ России по Ульяновской области задержали жителя Ульяновска, переправлявшего боевиков-террористов в Сирию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела. Ему инкриминируются: часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 205.5 и часть 1 статьи 205.1 УК РФ», — уточняет газета. По данным издания, мужчина содействовал переправке на территорию Сирийской Арабской Республики сторонников международной террористической организации. Уточняется, что россиянин сам состоял в ней [организации]. Туда он примкнул в 2015 году. Задержанный предоставлял боевикам, которые отправлялись в Сирию, деньги на билеты. Также он снабжал их поддельными документами.
Ранее URA.RU писало, что в регионах РФ проходят обыски секты, поддерживающей «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Также жителя Челябинской области допросили по делу религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ).
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Сотрудники Управления ФСБ России по Ульяновской области задержали жителя Ульяновска, переправлявшего боевиков-террористов в Сирию. Об этом сообщает «Комсомольская правда». «В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела. Ему инкриминируются: часть 5 статьи 33, часть 1 статьи 205.5 и часть 1 статьи 205.1 УК РФ», — уточняет газета. По данным издания, мужчина содействовал переправке на территорию Сирийской Арабской Республики сторонников международной террористической организации. Уточняется, что россиянин сам состоял в ней [организации]. Туда он примкнул в 2015 году. Задержанный предоставлял боевикам, которые отправлялись в Сирию, деньги на билеты. Также он снабжал их поддельными документами. Ранее URA.RU писало, что в регионах РФ проходят обыски секты, поддерживающей «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Также жителя Челябинской области допросили по делу религиозной секты «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ).