Евгения Ройзмана будут судить в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которого подозревают в дискредитации действий вооруженных сил России, доставили в Верх-Исетский суд. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Ройзмана привезли в суд», — сообщил корреспондент. На заседании рассмотрят вопрос возможности ареста Ройзмана. Источники сообщают, что следствие не будет настаивать на помещении экс-мэра в СИЗО, а попросит лишь запретить некоторые действия.

Силовики пришли к Ройзману рано утром 24 августа и провели обыски в офисах политика и у него в квартире. Правоохранители забрали у него несколько пакетов с вещами, которые будут проанализированы. Силовики считают, что Ройзман своими высказываниями дискредитирует действия армии РФ. Его задержали на двое суток. Ночь с 24 на 25 августа он провел в отделе полиции.