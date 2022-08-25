Зеленский пообещал украинцам «самый сложный период в истории»

26 августа 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Грядущий зимний период станет для украинцев самым тяжелым в истории государства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «[Грядущий зимний период] действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация с энергетикой у государства очень опасная и острая. Евросоюз ввел санкции против России после начала специальной операции на Украине. В Евросоюзе заявили, что будут постепенно отказывать от российского газа. В ЕС приняли постановление о снижении спроса на газ на 15% этой зимой. Ранее сообщалось, что в Гааге собираются попросить временно снять санкции против России из-за проблем с энергетикой. В Германии предрекли Украине серьезные проблемы с продовольствием и энергоснабжением грядущей зимой. Агентство Reuters отмечало, что президент России Владимир Путин выбрал тактику Александра I в противостоянии с Европой.