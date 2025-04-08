Магнитная буря 9 апреля 2025: что происходит на Солнце и к чему готовиться

Солнечные вспышки могут накрыть Землю 9 апреля 2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Начало апреля принесло немало головной боли метеозависимым
Начало апреля принесло немало головной боли метеозависимым Фото:

Начало апреля стало богатым на солнечные вспышки. Они уже привели к нескольким магнитным бурям. Что происходит на Солнце, будет ли магнитная буря 9 апреля 2025 и чего ждать дальше метеозависимым — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в начале апреля 2025

В начале марта на Солнце произошло несколько вспышек, вызвавших магнитные бури и нестабильную геомагнитную обстановку. Однако к 7 апреля ситуация изменилась — магнитное поле Земли стабилизировалось и находится в спокойном состоянии. Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитных бурь постепенно снижается — 9 апреля она составит всего 12%. Это означает, что Земля вышла из зоны нестабильного солнечного ветра, и обстановка стала более предсказуемой.

Правда, на стороне Солнца, обращенной к Земле, видны несколько средних корональных дыр — они могут стать причиной слабых магнитных бурь во второй половине недели. Но вероятность сильных событий почти нулевая, говорится на сайте лаборатории.

Что касается общей солнечной активности, то здесь ситуация неоднозначная — за последние дни наблюдались крупные выбросы массы на обратной стороне Солнца, а вот на обращенной к Земле стороне серьезных вспышек не зафиксировано. Это значит, что пока угрозы сильных магнитных бурь нет, но метеозависимым все равно следует оставаться настороже.

Прогноз магнитных бурь на 8 апреля 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, на 8 апреля прогноз такой:

  • Вероятность спокойной магнитосферы — 53% (это значит, что более половины дней пройдут без существенных изменений).
  • Вероятность геомагнитных возмущений — 30% (небольшие колебания, которые могут сказаться на метеозависимых людях).
  • Вероятность магнитных бурь — 17% — это сравнительно мало, так как подобные события происходят редко и обычно не достигают критических значений.

При этом уровень геомагнитной активности ожидается в районе 3,5 баллов — это умеренный уровень, который специалисты характеризуют как «зеленый». Для сравнения:

  • 1–2 балла — практически не ощущается человеком;
  • 3–4 балла — возможны легкие недомогания у метеозависимых;
  • 5–6 баллов — уже ощутимые проблемы со здоровьем;
  • 7–9 баллов — критические значения, при которых возможны сбои техники и резкое ухудшение самочувствия.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Прогноз магнитных бурь на месяц
Фото:

Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 9 апреля 2025

Помимо солнечной активности, важно учитывать и атмосферное давление, которое тоже влияет на самочувствие. 9 апреля 2025 года давление в Москве будет низким — около 741 мм ртутного столба (при норме 755–765 мм). Это может привести к слабости, сонливости, головным болям, снижению работоспособности. А вот в Санкт-Петербурге давление будет нормальным — 754 мм ртутного столба, так что жителям Северной столицы можно чувствовать себя комфортнее.

Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье

Магнитная буря — это временное изменение магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра или вспышками на Солнце. Она нарушает привычное состояние магнитного поля, что может привести к:

  • Скачкам артериального давления
  • Головным болям
  • Усталости
  • Проблемам со сном
  • Ухудшению хронических заболеваний

Как подготовиться к магнитной буре: простые советы

Если вы метеозависимы, то за несколько дней до предполагаемой бури:

  • Проверьте здоровье: измерьте давление, пульс, оцените общее состояние.
  • Запаситесь необходимыми препаратами: если врач прописал вам лекарства — не откладывайте их покупку.
  • Скорректируйте режим дня: старайтесь спать семь-восемь часов, гуляйте на свежем воздухе, избегайте стрессов.
  • Откорректируйте рацион: откажитесь от тяжелой пищи, алкоголя, кофеина; добавьте в меню больше овощей, фруктов, морской рыбы (богата омега-3).
  • Следите за прогнозами: ученые постоянно обновляют данные о геомагнитной обстановке, оставайтесь в курсе.

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Начало апреля стало богатым на солнечные вспышки. Они уже привели к нескольким магнитным бурям. Что происходит на Солнце, будет ли магнитная буря 9 апреля 2025 и чего ждать дальше метеозависимым — в материале URA.RU. Солнечные вспышки в начале апреля 2025 В начале марта на Солнце произошло несколько вспышек, вызвавших магнитные бури и нестабильную геомагнитную обстановку. Однако к 7 апреля ситуация изменилась — магнитное поле Земли стабилизировалось и находится в спокойном состоянии. Как отмечают специалисты Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитных бурь постепенно снижается — 9 апреля она составит всего 12%. Это означает, что Земля вышла из зоны нестабильного солнечного ветра, и обстановка стала более предсказуемой. Правда, на стороне Солнца, обращенной к Земле, видны несколько средних корональных дыр — они могут стать причиной слабых магнитных бурь во второй половине недели. Но вероятность сильных событий почти нулевая, говорится на сайте лаборатории. Что касается общей солнечной активности, то здесь ситуация неоднозначная — за последние дни наблюдались крупные выбросы массы на обратной стороне Солнца, а вот на обращенной к Земле стороне серьезных вспышек не зафиксировано. Это значит, что пока угрозы сильных магнитных бурь нет, но метеозависимым все равно следует оставаться настороже. Прогноз магнитных бурь на 8 апреля 2025 По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, на 8 апреля прогноз такой: При этом уровень геомагнитной активности ожидается в районе 3,5 баллов — это умеренный уровень, который специалисты характеризуют как «зеленый». Для сравнения: Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 9 апреля 2025 Помимо солнечной активности, важно учитывать и атмосферное давление, которое тоже влияет на самочувствие. 9 апреля 2025 года давление в Москве будет низким — около 741 мм ртутного столба (при норме 755–765 мм). Это может привести к слабости, сонливости, головным болям, снижению работоспособности. А вот в Санкт-Петербурге давление будет нормальным — 754 мм ртутного столба, так что жителям Северной столицы можно чувствовать себя комфортнее. Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье Магнитная буря — это временное изменение магнитного поля Земли, вызванное усилением солнечного ветра или вспышками на Солнце. Она нарушает привычное состояние магнитного поля, что может привести к: Как подготовиться к магнитной буре: простые советы Если вы метеозависимы, то за несколько дней до предполагаемой бури:
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