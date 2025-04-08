В Венесуэле объявят чрезвычайное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сегодня объявит о введении в стране чрезвычайного экономического положения в ответ на торговую войну, объявленную Соединенными Штатами. По информации телеканала Venezolana de Televisi?n, глава государства подпишет соответствующий конституционный декрет.
«Завтра (во вторник — прим.) я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы», — заявил Мадуро. Его слова приводит телеканал Venezolana de Televisi?n.
В своем выступлении глава Венесуэлы критически оценил действия США, указав на их нарушение мировых экономических правил и негативное влияние на международное экономическое сообщество. По его словам, политика США привела к обвалу финансовых рынков, от которого пострадали многие страны, включая саму Америку.
С 2015 года США и союзники ввели более 930 санкций против Венесуэлы, которые нанесли значительный ущерб ее экономике. В 2019 году были введены санкции против государственной нефтегазовой компании PDVSA. А в апреле были введены 25% пошлины на страны, покупающие нефть или газ у Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные — 9 апреля. С 3 апреля также введены 25% пошлины на импортируемые автомобили. Россию при этом эти ограничения не затронули. Евросоюз, в свою очередь, пригрозил вести контрмеры с 15 апреля, передает «Национальная служба новостей».
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