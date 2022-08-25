25 августа 2022
24 августа 2022

Обвиненный в растрате экс-мэр из ЯНАО сохранил почетное звание

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, сотовая связь, заседание, областная дума, телефон в руке
Депутаты решили дождаться приговора Фото:

Бывшему главе поселка Пангоды (ЯНАО) Игорю Ярошу, которого следователи обвиняют в растрате в особо крупном размере, сохранили звание почетного гражданина муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с положением о звании Почетный гражданин поселка Пангоды, почетные граждане поселка Пангоды могут быть лишены этого высокого звания, если недостойным поведением они дискредитируют себя перед общественностью поселка. В связи с отсутствием приговора суда, вступившего в законную силу, в отношении Яроша Игоря Михайловича, говорить о лишении его звания преждевременно», — пояснили в мэрии.

Звание почетного гражданина Ярошу было присвоено депутатами поселка в марте 2020 года. В ноябре 2021 года на чиновника завели уголовное дело, а в июле он написал заявление на увольнение по собственному желанию. И только в августе 2022 года стало известно, что дело экс-главы передали в суд.

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Бывшему главе поселка Пангоды (ЯНАО) Игорю Ярошу, которого следователи обвиняют в растрате в особо крупном размере, сохранили звание почетного гражданина муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В соответствии с положением о звании Почетный гражданин поселка Пангоды, почетные граждане поселка Пангоды могут быть лишены этого высокого звания, если недостойным поведением они дискредитируют себя перед общественностью поселка. В связи с отсутствием приговора суда, вступившего в законную силу, в отношении Яроша Игоря Михайловича, говорить о лишении его звания преждевременно», — пояснили в мэрии. Звание почетного гражданина Ярошу было присвоено депутатами поселка в марте 2020 года. В ноябре 2021 года на чиновника завели уголовное дело, а в июле он написал заявление на увольнение по собственному желанию. И только в августе 2022 года стало известно, что дело экс-главы передали в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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