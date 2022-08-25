Расследование инициировали в избирательной комиссии ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестного, который вывесил около здания избиркома в городе Лабытнанги разрисованный баннер, будут искать правоохранители. Об этом сообщила избирательная комиссия ЯНАО.

«Добрый день. Пригласили участкового для выяснения обстоятельств», — рассказали URA.RU представители избиркома, добавив, что на данный момент испорченный агитплакат уже убран. Он появился около здания комиссии сегодня ночью.

«В ночь на 26 августа 2022 года неизвестными был вывешен баннер недалеко от местной территориальной избирательной комиссии. Это баннер, который призывал нас в 2020 году пойти голосовать по поправкам в Конституцию. Но теперь на нем дополнена надпись: «Ну и где ваши изменения к лучшему?» — написал один из жителей в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО правоохранители нашли вандалов, которые сорвали знамя победы с фасада дома. Один из задержанных после извинился за свой поступок на видео.