В Екатеринбурге ограничат скорость электросамокатов

Опыт по ограничению скорости самокатов в День города Екатеринбурга оказался успешным Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге будет ограничена скорость движения самокатов. Такое ограничение будет действовать во время всех массовых мероприятий в городе. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения администрации города Игорь Ощепко.

«При проведении мероприятий снова будем снижать скорость. Со всеми тремя службами кикшеринга смогли договориться. Хочется сказать спасибо всем, кто пошел на встречу. Когда примем нормативные документы, заключим с сервисами прокатов соглашения, которые позволят выполнять единые требования», — отметил Ощепко на пресс-конференции, посвященной повышению безопасности поездок на электросамокатах в Свердловской области.

Ранее агентство писало, что в день рождения Екатеринбурга для самокатов ограничивали скорость движения до 7-8 км/ч. Ограничения касались периметра улиц Малышева — Хохрякова — Антона Валека — проспект Ленина — Бориса Ельцина — Челюскинцев — Никонова — проезд мимо ККТ «Космос», а также от улицы Никонова до улицы Царской — Толмачева.