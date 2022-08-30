Тюменцы обвинили крупного застройщика в нарушении закона. Видео

31 августа 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Причиной конфликта стали дорожные работы в ночное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы дома по адресу ул. Константина Посьета, 11 обвинили застройщика в нарушении закона о тишине из-за дорожных работ, которые по ночам проходят под окнами многоэтажек. Об этом они заявили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Застройкой кварталов в указанном микрорайоне занимается компания ТДСК. «Прошу придать огласке данную ситуацию! На протяжении пяти дней под окнами нашего дома (Константина Посьета, 11) работает строительная техника (укладывают асфальт), тем самым нарушая закон о тишине. Звонили в полицию неоднократно: бездействие полное! На телефонные звонки тупо не отвечают. Застройщику наплевать на жильцов соседних домов. Мы живем на 14 этаже, и шум стоит на всю квартиру», — написал в своей публикации Никита Шиц. В комментариях к записи мнения пользователей по поводу сложившейся ситуации разделились. «Открывайте закон о тишине, читайте об исключениях на время проведения ремонтных работ дорожниками, коммунальщиками и т. д., и больше не пишите тупые посты тут», — посоветовал Руслан Чернушкин. «Форточки закройте и все. Не делают дороги — плохо, жалуемся. Делают — тоже не нравится, жалуемся», — добавила Марина Гавриловская. «Спешат сделать дорогу до осени», — предположила Елена Квятковская-Рассамакина. В пресс-службу ТДСК направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Жильцы дома по адресу ул. Константина Посьета, 11 обвинили застройщика в нарушении закона о тишине из-за дорожных работ, которые по ночам проходят под окнами многоэтажек. Об этом они заявили в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Застройкой кварталов в указанном микрорайоне занимается компания ТДСК. «Прошу придать огласке данную ситуацию! На протяжении пяти дней под окнами нашего дома (Константина Посьета, 11) работает строительная техника (укладывают асфальт), тем самым нарушая закон о тишине. Звонили в полицию неоднократно: бездействие полное! На телефонные звонки тупо не отвечают. Застройщику наплевать на жильцов соседних домов. Мы живем на 14 этаже, и шум стоит на всю квартиру», — написал в своей публикации Никита Шиц. В комментариях к записи мнения пользователей по поводу сложившейся ситуации разделились. «Открывайте закон о тишине, читайте об исключениях на время проведения ремонтных работ дорожниками, коммунальщиками и т. д., и больше не пишите тупые посты тут», — посоветовал Руслан Чернушкин. «Форточки закройте и все. Не делают дороги — плохо, жалуемся. Делают — тоже не нравится, жалуемся», — добавила Марина Гавриловская. «Спешат сделать дорогу до осени», — предположила Елена Квятковская-Рассамакина. В пресс-службу ТДСК направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.