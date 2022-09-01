Зампредседателя правления Сбербанка: в России подешевело жилье

Зампредседателя правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки сойдет на нет

02 сентября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Цены на новостройки стали меньше на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU Ожидается, что рост цен на новостройки в России сойдет на нет. Кроме того, с начала 2022 года жилье подешевело на 10%, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020—2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года», — сказал он РИА «Новости». Эксперт уточнил, что такая ситуация не является свидетельством обвала рынка жилья. По его словам, не исключено, что ключевая ставка продолжит снижаться. «При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу „стабильных“ прогнозов, без поводов для паники», — заверил Попов. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин говорил о том, что цена жилья в России может вырасти в случае повышения стоимости ресурсов и рабочей силы. Он добавил, что чем больше предложений на рынке, которые удовлетворяют спрос, тем ниже цена.

Ожидается, что рост цен на новостройки в России сойдет на нет. Кроме того, с начала 2022 года жилье подешевело на 10%, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. «Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020—2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года», — сказал он РИА «Новости». Эксперт уточнил, что такая ситуация не является свидетельством обвала рынка жилья. По его словам, не исключено, что ключевая ставка продолжит снижаться. «При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, не падает, и эти два фактора вместе как раз говорят в пользу „стабильных“ прогнозов, без поводов для паники», — заверил Попов. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин говорил о том, что цена жилья в России может вырасти в случае повышения стоимости ресурсов и рабочей силы. Он добавил, что чем больше предложений на рынке, которые удовлетворяют спрос, тем ниже цена.