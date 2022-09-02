В ЯНАО отменили противопожарный режим

Власти ЯНАО сняли ограничения по противопожарному режиму

С начала года в округе зарегистрировано 396 природных пожаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На Ямале сняли ограничения по противопожарному режиму. Об этом сообщается в telegram-канале департамента природных ресурсов ЯНАО.

«По состоянию на 2 сентября на территории округа действующих пожаров нет. Стоит отметить, что отмена особого противопожарного режима не означает что ямальцы могут бесконтрольно разжигать костры. Просим их оставаться бдительными и осторожными при обращении с огнем», — приводит департамент слова начальника отдела охраны и защиты лесов ДПР ЯНАО Максим Александрович.

Также в ведомстве дополнили, что с начала года в округе зарегистрировано 396 природных пожаров на общей площади 19 275 га, в том числе 12 крупных пожаров на площади 12 744 га. Распространения огня и перехода возгораний на населенные пункты удалось не допустить.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Надымского района ЯНАО почувствовали запах гари и дыма. Власти в соцсетях предупредили, что в районе нет действующих пожаров, а дым пришел из соседних регионов.