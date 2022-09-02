Ветеранам СВО хотят раздать земли в Подмосковье и Крыму

В Минобороны РФ предложили бесплатно выдавать ветеранам спецоперации на Украине землю в Московской области, Севастополе и Крыму. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, власти Московской области, Севастополя и Крыма должны принять закон о праве ветеранов СВО на бесплатную землю в своих регионах. Это право также предлагают дать обладателям государственных наград и знаков отличия за участие в спецоперации. Максимальный размер земельного участка, который смогут получить ветераны, пока не определен.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Путин подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. 22 марта Госдума РФ признала участников спецоперации ветеранами боевых действий, пишет «Дни.ру».
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В Минобороны РФ предложили бесплатно выдавать ветеранам спецоперации на Украине землю в Московской области, Севастополе и Крыму. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, власти Московской области, Севастополя и Крыма должны принять закон о праве ветеранов СВО на бесплатную землю в своих регионах. Это право также предлагают дать обладателям государственных наград и знаков отличия за участие в спецоперации. Максимальный размер земельного участка, который смогут получить ветераны, пока не определен. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Путин подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. 22 марта Госдума РФ признала участников спецоперации ветеранами боевых действий, пишет «Дни.ру».