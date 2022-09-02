Энергетик предрек рост цен на газ в ЕС из-за приостановки «Северного потока»

Замглавы ФНЭБ Гривач: приостановка "Северного потока" грозит ростом цен на газ в Европе

03 сентября 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Вынужденная остановка «Северного потока» влечет за собой подъем цен на газ в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Технический простой в работе «Северного потока» повлечет за собой дополнительный рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. В свою очередь в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком». «Очевидно, что сокращение предложения газа укрепит тенденцию к росту цен. Уровень сложно оценить, так как у спотовых торгов нет никаких ограничений. Те цены, которые мы видим сейчас, абсолютно безумные и разрушают экономику, энергетику и социальную сферу. При возникновении дефицита они имеют потенциал значительного роста», — цитирует Гривача РИА «Новости». С середины лета 2022 года «Северный поток» работает всего на 20% от заявленной мощности. Такие ограничения связаны с санкциями из-за которых возникли проблемы в обслуживании турбин газопровода со стороны компании Siemens. Само санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида народа Донбасса со стороны ВСУ.

Технический простой в работе «Северного потока» повлечет за собой дополнительный рост цен на голубое топливо на европейском рынке. Об этом заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ранее «Газпром» остановил передачу газа по газопроводу «Северный поток» до устранения компанией Siemens неисправностей с турбиной. В свою очередь в Siemens Energy заявили о готовности работать с «Северным потоком». «Очевидно, что сокращение предложения газа укрепит тенденцию к росту цен. Уровень сложно оценить, так как у спотовых торгов нет никаких ограничений. Те цены, которые мы видим сейчас, абсолютно безумные и разрушают экономику, энергетику и социальную сферу. При возникновении дефицита они имеют потенциал значительного роста», — цитирует Гривача РИА «Новости». С середины лета 2022 года «Северный поток» работает всего на 20% от заявленной мощности. Такие ограничения связаны с санкциями из-за которых возникли проблемы в обслуживании турбин газопровода со стороны компании Siemens. Само санкционное давление на РФ усилилось после начала спецоперации до демилитаризации и денацификации Украины. Одной из основных целей операции, по словам президента РФ Владимира Путина, является прекращение многолетнего геноцида народа Донбасса со стороны ВСУ.