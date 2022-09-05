05 сентября 2022

Скончался один из членов совета директоров «Мечела»

Умер член совета директоров «Мечела» Юрий Малышев
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Визит Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на МЕЧЕЛ и на закрытую свалку. Челябинск, мечел, каски, белые каски
Компания «Мечел» скорбит из-за смерти одного из своих топ-менеджеров Фото:

Руководство группы «Мечел» из Челябинска выразило соболезнование родным скончавшегося члена совета директоров Юрия Малышева. Как сообщила компания, топ-менеджер стоял у истоков создания угольной промышленности РФ.

«Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни члена Совета директоров ПАО „Мечел“ Юрия Николаевича Малышева. Это историческая личность для всего отечественного угледобывающего комплекса», — заявила пресс-служба «Мечела» на сайте компании.

Челябинские металлурги добавили, что скончавшийся разрабатывал и внедрял стратегические планы развития угледобывающей отрасли. Также коллеги назвали ценные человеческие качества: готовность помогать советом и включаться в решение различных вопросов. Опыт и знания Малышева, по словам представителей «Мечела», были широко востребованы, а авторитет среди угольщиков был непререкаемым.

Совет директоров определяет стратегию «Мечела». Два ключевых сегмента в работе холдинга: горная добыча, включая производство угля, и металлургия. Третьим направлением деятельности группы является энергетика.

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Руководство группы «Мечел» из Челябинска выразило соболезнование родным скончавшегося члена совета директоров Юрия Малышева. Как сообщила компания, топ-менеджер стоял у истоков создания угольной промышленности РФ. «Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни члена Совета директоров ПАО „Мечел“ Юрия Николаевича Малышева. Это историческая личность для всего отечественного угледобывающего комплекса», — заявила пресс-служба «Мечела» на сайте компании. Челябинские металлурги добавили, что скончавшийся разрабатывал и внедрял стратегические планы развития угледобывающей отрасли. Также коллеги назвали ценные человеческие качества: готовность помогать советом и включаться в решение различных вопросов. Опыт и знания Малышева, по словам представителей «Мечела», были широко востребованы, а авторитет среди угольщиков был непререкаемым. Совет директоров определяет стратегию «Мечела». Два ключевых сегмента в работе холдинга: горная добыча, включая производство угля, и металлургия. Третьим направлением деятельности группы является энергетика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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