Скончался один из членов совета директоров «Мечела»

Руководство группы «Мечел» из Челябинска выразило соболезнование родным скончавшегося члена совета директоров Юрия Малышева. Как сообщила компания, топ-менеджер стоял у истоков создания угольной промышленности РФ.
«Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни члена Совета директоров ПАО „Мечел“ Юрия Николаевича Малышева. Это историческая личность для всего отечественного угледобывающего комплекса», — заявила пресс-служба «Мечела» на сайте компании.
Челябинские металлурги добавили, что скончавшийся разрабатывал и внедрял стратегические планы развития угледобывающей отрасли. Также коллеги назвали ценные человеческие качества: готовность помогать советом и включаться в решение различных вопросов. Опыт и знания Малышева, по словам представителей «Мечела», были широко востребованы, а авторитет среди угольщиков был непререкаемым.
Совет директоров определяет стратегию «Мечела». Два ключевых сегмента в работе холдинга: горная добыча, включая производство угля, и металлургия. Третьим направлением деятельности группы является энергетика.
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