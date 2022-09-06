06 сентября 2022

В Ельцин Центре пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора

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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
В Ельцин Центре пройдет лекция с музыкой ЛГБТ-композитора Фото:

В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра.

«13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия.

Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам.

Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате».

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В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра. «13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия. Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам. Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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