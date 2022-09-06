В Ельцин Центре пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора

В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра.
«13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия.
Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам.
Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате».
Фото: англоязычный сайт «Википедии»
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В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра. «13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия. Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам. Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате».