В Ельцин Центре пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора

07 сентября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре пройдет лекция с музыкой ЛГБТ-композитора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра. «13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия. Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам. Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате». Фото: англоязычный сайт «Википедии»

В Екатеринбурге в Ельцин Центре 13 сентября пройдет лекция в честь американского ЛГБТ-композитора Джона Кейджа. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Ельцин Центра. «13 сентября в цикле „Новая музыка в зале Свободы“ — избранные сочинения американского композитора-экспериментатора Джона Кейджа „Лекция о Что“. Это не традиционный концерт, и главные исполнители здесь — перформеры», — сообщают организаторы мероприятия. Лекция посвящена 110-летию со дня рождения Джона Кейджа. Американский композитор известен ЛГБТ-романами, в англоязычной версии сайта «Википедия» представлено шесть статей о причастности Кейджа к сексуальным меньшинствам. Ранее URA.RU сообщало, что коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате».