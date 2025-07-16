Пьяный екатеринбуржец сломал кисть приехавшему к нему на помощь медику

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Скорая приехала по вызову прохожих
Скорая приехала по вызову прохожих Фото:

В Екатеринбурге 21-летний парень после драки из-за пьяной ссоры жестоко избил медика, приехавшего к нему на помощь по вызову прохожих. У последнего диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины на лице, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

"Злоумышленник, не просивший о медпомощи, увидев бригаду медицинских работников, стал провоцировать конфликт. Он попытался нанести сотруднику станции скорой медпомощи удар в лицо. Тот успел закрыть лицо, удар пришелся по руке", — пояснили в ведомстве.

Молодого человека обвинили по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Он вину признал. Уголовное дело передали в Чкаловский райсуд.

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В Екатеринбурге 21-летний парень после драки из-за пьяной ссоры жестоко избил медика, приехавшего к нему на помощь по вызову прохожих. У последнего диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины на лице, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. "Злоумышленник, не просивший о медпомощи, увидев бригаду медицинских работников, стал провоцировать конфликт. Он попытался нанести сотруднику станции скорой медпомощи удар в лицо. Тот успел закрыть лицо, удар пришелся по руке", — пояснили в ведомстве. Молодого человека обвинили по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Он вину признал. Уголовное дело передали в Чкаловский райсуд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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