Пьяный екатеринбуржец сломал кисть приехавшему к нему на помощь медику

В Екатеринбурге 21-летний парень после драки из-за пьяной ссоры жестоко избил медика, приехавшего к нему на помощь по вызову прохожих. У последнего диагностировали перелом кисти, а также раны и ссадины на лице, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
"Злоумышленник, не просивший о медпомощи, увидев бригаду медицинских работников, стал провоцировать конфликт. Он попытался нанести сотруднику станции скорой медпомощи удар в лицо. Тот успел закрыть лицо, удар пришелся по руке", — пояснили в ведомстве.
Молодого человека обвинили по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Он вину признал. Уголовное дело передали в Чкаловский райсуд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!