Витя Ак-47 позвал на концерт «на хату Ельцина» в Екатеринбурге

Витя Ак-47 записал трек с приглашением на концерт в Екатеринбурге: «Потусим в Екате у Ельцина на хате»

06 сентября 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Концерт пройдет 10 сентября в Екатеринбурге Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU Коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате». Видео с приглашением появилось на Youtube. «Собирайтесь в центр всей окраиной Еката. Ельцина хата — это ни так куда-то», — строчки из трека. Ранее агентство писало, что автор хита «Слыш, малыш» рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Концерт пройдет 10 сентября. Приобрести билеты на концерт можно по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум). В своих песнях рэп-исполнитель использует много мата, а также не забывает упомянуть наркотики и проституток.

Коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате». Видео с приглашением появилось на Youtube. «Собирайтесь в центр всей окраиной Еката. Ельцина хата — это ни так куда-то», — строчки из трека. Ранее агентство писало, что автор хита «Слыш, малыш» рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Концерт пройдет 10 сентября. Приобрести билеты на концерт можно по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум). В своих песнях рэп-исполнитель использует много мата, а также не забывает упомянуть наркотики и проституток.