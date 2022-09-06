Витя Ак-47 позвал на концерт «на хату Ельцина» в Екатеринбурге

Коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате». Видео с приглашением появилось на Youtube.
«Собирайтесь в центр всей окраиной Еката. Ельцина хата — это ни так куда-то», — строчки из трека.
Ранее агентство писало, что автор хита «Слыш, малыш» рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Концерт пройдет 10 сентября. Приобрести билеты на концерт можно по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум). В своих песнях рэп-исполнитель использует много мата, а также не забывает упомянуть наркотики и проституток.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Коллектив АК-47 записал трек, чтобы пригласить всех жителей Екатеринбурга на концерт в Ельцин Центре. Самой запоминающейся фразой музыкального приглашения стала «Потусим в Екате у Ельцина на хате». Видео с приглашением появилось на Youtube. «Собирайтесь в центр всей окраиной Еката. Ельцина хата — это ни так куда-то», — строчки из трека. Ранее агентство писало, что автор хита «Слыш, малыш» рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Концерт пройдет 10 сентября. Приобрести билеты на концерт можно по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум). В своих песнях рэп-исполнитель использует много мата, а также не забывает упомянуть наркотики и проституток.