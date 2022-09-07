Водителей предупредили об опасности на трассе Екатеринбург-Тюмень. Видео

Водителей предупредили о крупных ямах на трассе Екатеринбург-Тюмень

07 сентября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

У тюменского водителя из-за наезда на яму лопнул автомобильный диск на BMW Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водителей предупредили об опасности в виде сильных ям на участке автодороги Екатеринбург-Тюмень. Пост с видео был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте аккуратнее на трассе Богданович -Тюмень. Дорожники разводят плечами», — указал Максим Плотников в опубликованном в группе «ЧС Тюмень» посте. На видео тюменец показывает ямы на участке федеральной автодороги возле реки Пышма, на которые могут наехать автомобилисты. Некоторые комментаторы не поддержали тюменца. Они посоветовали ему внимательнее смотреть на дорожные знаки. «На дорогу смотреть надо, тем более есть знаки, что ведутся работы», — написал Павел Лебедев. Но нашлись и те, кто также проезжал данный участок дороги и чуть не пострадал. «Скоты, хоть бы песка закинули туда, я так же колесо пробил, а потом в другом месте тоже заехал в яму, и грыжа вылезла на другом колесе», — прокомментировал Антон Киви. «Возвращался ночью, скорость была небольшой. Попал на эти ямы, машина чуть без колес не осталась», — написал Сергей Сергеевич. В федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор» агентству сообщили, что на участке дороги ведутся капитальные работы и установлены предупреждающие дорожные знаки для водителей. Также там дополнили, что если в результате проверки организации дорожного движения будут выявлены нарушения, то подрядчику выставят штраф.

Водителей предупредили об опасности в виде сильных ям на участке автодороги Екатеринбург-Тюмень. Пост с видео был размещен в социальной сети «ВКонтакте». «Будьте аккуратнее на трассе Богданович -Тюмень. Дорожники разводят плечами», — указал Максим Плотников в опубликованном в группе «ЧС Тюмень» посте. На видео тюменец показывает ямы на участке федеральной автодороги возле реки Пышма, на которые могут наехать автомобилисты. Некоторые комментаторы не поддержали тюменца. Они посоветовали ему внимательнее смотреть на дорожные знаки. «На дорогу смотреть надо, тем более есть знаки, что ведутся работы», — написал Павел Лебедев. Но нашлись и те, кто также проезжал данный участок дороги и чуть не пострадал. «Скоты, хоть бы песка закинули туда, я так же колесо пробил, а потом в другом месте тоже заехал в яму, и грыжа вылезла на другом колесе», — прокомментировал Антон Киви. «Возвращался ночью, скорость была небольшой. Попал на эти ямы, машина чуть без колес не осталась», — написал Сергей Сергеевич. В федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор» агентству сообщили, что на участке дороги ведутся капитальные работы и установлены предупреждающие дорожные знаки для водителей. Также там дополнили, что если в результате проверки организации дорожного движения будут выявлены нарушения, то подрядчику выставят штраф.