Жители Кунгурского округа жалуются на уничтожение ручья с утками

Ручей является домом для многих уток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители деревни Шубино (Кунгурский район, Пермский край) пожаловались на уничтожение местного ручья, в котором обитают утки. На месте истока ручья проводятся земляные работы — там вскапывают котлован. Об этом сообщается в группе «Подслушано Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Шубино начали уничтожать природный родник, исток которого проистекал из горы, образуя ручей. Данный ручей служил круглогодичным домом для диких уток, которые жили на нем весь год. Начали копать исток ручья, уничтожая гнезда уток», — пишет автор поста. Ручей, которые течет через деревню, впадает в реку Ирень.

Местные жители также засняли технику которая раскапывает огромные котлованы на месте источника. По словам пользователя, ручей уже сильно обмелел и скоро может исчезнуть. В комментариях местные жители возмущаются, что в деревне портят природу и лишают ее источника воды. Некоторые подписчики предлагают предать дело огласке и привлечь компетентные органы. В министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и администрацию Кунгурского района направлены запросы.

На месте раскопок родника работает техника «Подслушано Кунгур» в vk.com