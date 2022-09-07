07 сентября 2022
06 сентября 2022

В Надыме сменился ответственный за патриотическое воспитание

В Надыме назначили заведующего сектором патриотического воспитания
© Служба новостей «URA.RU»
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В Управлении по делам молодежи новое назначение Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заведующей сектором патриотического воспитания в Надыме (ЯНАО) стала Наталья Бирюкова. Об этом URA.RU сообщили в администрации района.

«Бирюкова Наталья Станиславовна переведена на должность заведующего сектором патриотического воспитания Управления по делам молодежи и туризму. До этого замещала должность ведущего специалиста сектора организационной работы Управления. Конкурс на замещение вакантной должности не проводился», — сообщили в ведомстве.

Наталья Бирюкова работает в управлении по делам молодежи и туризму с 17 февраля. «Наталья Станиславовна имеет опыт организации и проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду физической культуры и спорта, развитие туризма. С 2020 года является волонтером муниципального штаба ВОД „Волонтеры Победы“», — добавили в мэрии.

Ранее эту должность занимал Олег Сторожев. Его перевели на пост заместителя начальника управления молодежи. Также URA.RU сообщало, что в Надыме замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. Он курировал работу управления по делам молодежи и туризма.

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Заведующей сектором патриотического воспитания в Надыме (ЯНАО) стала Наталья Бирюкова. Об этом URA.RU сообщили в администрации района. «Бирюкова Наталья Станиславовна переведена на должность заведующего сектором патриотического воспитания Управления по делам молодежи и туризму. До этого замещала должность ведущего специалиста сектора организационной работы Управления. Конкурс на замещение вакантной должности не проводился», — сообщили в ведомстве. Наталья Бирюкова работает в управлении по делам молодежи и туризму с 17 февраля. «Наталья Станиславовна имеет опыт организации и проведения мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, пропаганду физической культуры и спорта, развитие туризма. С 2020 года является волонтером муниципального штаба ВОД „Волонтеры Победы“», — добавили в мэрии. Ранее эту должность занимал Олег Сторожев. Его перевели на пост заместителя начальника управления молодежи. Также URA.RU сообщало, что в Надыме замглавы Игорь Пучкунов подал в отставку. Он курировал работу управления по делам молодежи и туризма.
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