06 сентября 2022

В Челябинске загорелся расселенный барак. Видео

В Челябинске загорелся расселенный барак
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожар, пламя, огонь, огнеборец
На месте возгорания работают сотрудники МЧС Фото:

В Челябинске произошел пожар в расселенном бараке в Ленинском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Цимлянская, 9 поступило 7 сентября около 20:00. Когда прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение позволило распространиться огню по пустотным конструкциям», — рассказали в пресс-службе.

На месте работают шесть автоцистерн, автолестница, и автомобиль службы пожаротушения. Соседним зданиям ничего не угрожает. Пожар локализован, причина устанавливается.

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В Челябинске произошел пожар в расселенном бараке в Ленинском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области. «Сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Цимлянская, 9 поступило 7 сентября около 20:00. Когда прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение позволило распространиться огню по пустотным конструкциям», — рассказали в пресс-службе. На месте работают шесть автоцистерн, автолестница, и автомобиль службы пожаротушения. Соседним зданиям ничего не угрожает. Пожар локализован, причина устанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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