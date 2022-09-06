В Челябинске загорелся расселенный барак. Видео

В Челябинске загорелся расселенный барак

07 сентября 2022 в 22:56 Размер текста - 17 +

На месте возгорания работают сотрудники МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске произошел пожар в расселенном бараке в Ленинском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области. «Сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Цимлянская, 9 поступило 7 сентября около 20:00. Когда прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение позволило распространиться огню по пустотным конструкциям», — рассказали в пресс-службе. На месте работают шесть автоцистерн, автолестница, и автомобиль службы пожаротушения. Соседним зданиям ничего не угрожает. Пожар локализован, причина устанавливается.

В Челябинске произошел пожар в расселенном бараке в Ленинском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области. «Сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Цимлянская, 9 поступило 7 сентября около 20:00. Когда прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение позволило распространиться огню по пустотным конструкциям», — рассказали в пресс-службе. На месте работают шесть автоцистерн, автолестница, и автомобиль службы пожаротушения. Соседним зданиям ничего не угрожает. Пожар локализован, причина устанавливается.