В Челябинске загорелся расселенный барак

На месте возгорания работают сотрудники МЧС
В Челябинске произошел пожар в расселенном бараке в Ленинском районе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сообщение о пожаре в расселенном двухэтажном доме на улице Цимлянская, 9 поступило 7 сентября около 20:00. Когда прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем: позднее обнаружение позволило распространиться огню по пустотным конструкциям», — рассказали в пресс-службе.
На месте работают шесть автоцистерн, автолестница, и автомобиль службы пожаротушения. Соседним зданиям ничего не угрожает. Пожар локализован, причина устанавливается.
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